Сейчас готовится все для перехода от позиционности к активной фазе.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что преждевременно говорить о сходстве линии фронта на позиционную войну.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

На вопрос ведущих о том, похожа ли линия фронта с российскими военными силами местами на позиционную войну, потому что враг уже не бросает большое количество "пушечного мяса", он ответил, что не назвал бы такое утверждение ложным.

"Но очень преждевременно говорить о позиционной войне. Действительно их намерения - это Славянск и Краматорск. То скопление и то сосредоточение именно по линии фронта, даже не просто по направлению Славянска... Не забываем Северодонецк - Лисичанск... Они от своих намерений не отступают. Идет очень серьезное сосредоточение именно артиллерии и тяжелого вооружения. Это основное, на что они рассчитывают, их уже известный наработанный позорный путь, именно когда уничтожают эти города. Но мы к этому готовимся. И конечно, готовим все, для того, чтобы в дальнейшем, от позиционности мы уже перешли в активную фазу, но с нашей стороны", - отметил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 9 июня, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупреждал о возможных попытках оккупантов перейти Северский Донец. Из-за жаркой погоды уровень воды в реке упал, что может мотивировать врага попытаться форсировать препятствие.

В конце мая россияне уже пытались перебраться через Северский Донец с помощью понтонных переправ. ВСУ разрушили эти планы и нанесли существенный урон противнику. О том, что враг не оставляет попыток форсировать Северский Донец и подавить артиллерию ВСУ 10 июня заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

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