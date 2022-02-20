Со стороны России проявляются усилия влиять на политическое устройство и устройство безопасности в Европе, уверен глава чешского правительства.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам из-за российской эскалации вокруг Украины. Он считает, что полномасштабное вторжение станет проблемой для самой Чехии.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Чехии.

В частности, Фиала упомянул о трагических эпизодах чешской истории-Мюнхенском заговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".

"Со стороны России повторно проявляются усилия влиять на политическое устройство и устройство безопасности в Европе — главное эти усилия появляются в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремления вновь сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то влиять Россия", - заявил Фиала.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирования.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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