По мнению Кротевича, надо менять структуру в Вооруженных силах и начинать наступать.

Подполковник Богдан Кротевич с позывным "Тавр", который отдал службе 10 лет, занимал должность начальника штаба "Азова", прошел АТО, бои за Мариуполь и российский плен, заявил, что выступает против перемирия. По его словам, Украина еще может победить в войне.

"Я против перемирия. Я считаю, что нам надо менять структуру в Вооруженных силах и начинать наступать. Сначала начинать обороняться нормально, а потом уже наступать нормально. Я до сих пор считаю, что мы можем победить", – сказал он в интервью проекту "Бомбардир".

Военный также отметил, что в ТЦК и сейчас есть большие очереди. Но они могут быть еще больше, считает он.

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"Когда вернется доверие к командованию Вооруженных сил Украины, еще большие очереди появятся в ТЦК", – констатировал Кротевич.

Война в Украине: что военные говорят о перемирии

11 марта по итогам переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Теперь мяч на стороне России – в Москву уже отправились представители американской стороны.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин говорит, что военные не понимают, как реализовать режим прекращения огня на практике. Он отметил, что не помнит, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ.

Старший сержант Сергей с позывным "Дед" объяснил, что линия соприкосновения очень большая, и трудно представить, что сотни тысяч людей по обе ее стороны вдруг все опустят оружие.

"Если россияне надеются, что здесь все настолько уставшие, что только и ждут, чтобы оставить позиции, то это ложные представления. У каждого украинца в семье или среди близких есть потери – погибшие, раненые", – подчеркнул он.

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