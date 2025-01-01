Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретил Новый год вместе с пограничниками, которые на линии фронта выполняют боевые задачи по обороне Украины.

"Я очень благодарен за то, что вы делаете для нашего государства. То, как вы неистово бьете врага, ежедневно демонстрируете незаурядное мужество, - это неоценимо для Украины", - подчеркнул он.

Сергей Дейнеко также передал слова благодарности защитникам и защитницам от Президента Украины, Министра внутренних дел и Администрации Госпогранслужбы.

Во время пребывания в пограничных подразделениях он поблагодарил воинов за их стойкость, наградил военнослужащих государственными и ведомственными наградами, а также с руководителями подразделений обсудил вопросы вооружения и обеспеченность защитников всем необходимым для выполнения боевых задач.

"Хочу, чтобы этот год стал действительно годом нашей победы над врагом. Чтобы мы изгнали оккупантов, восстановили нашу территориальную целостность и продолжили развивать нашу самую лучшую в мире страну. Вы ежедневно демонстрируете героизм, и то, что вы делаете, - неоценимо для государства. Берегите себя, своих побратимов и всегда возвращайтесь живыми", - обратился Сергей Дейнеко к боевым пограничникам.