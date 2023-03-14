Морпехи за сутки ликвидировали, в частности, несколько вражеских танков.

За минувшие сутки, 13 марта, украинские морские пехотинцы уничтожили боевую машину пехоты и три танка противника.

Морпехи также ликвидировали десятки захватчиков, об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 21 оккупант, боевая машина пехоты и три танка противника", - говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, окончательные вражеские потери уточняются.

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По данным Генштаба ВСУ, враги продолжают наступать на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Лиманском и Марьинском. За прошедшие сутки наши воины на этих направлениях отразили более 100 вражеских атак.

Стоит отметить, что потери России в Украине на сегодня, 14 марта, составляют 160 540 захватчиков. Кроме того, уже ликвидированы 6 789 боевых бронированных машин противника.

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