Только за прошедшие сутки защитники сожгли почти полсотни вражеских ББМ и 24 танка.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1770 захватчиков, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие потери захватчиков в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже достигли отметки в около 714 380 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 9300 (+24);

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боевых бронированных машин - 18896 (+49);

артиллерийских систем - 20408 (+56);

РСЗВ - 1249 (+0);

средства ПВО - 996 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18798 (+61);

крылатые ракеты - 2636 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 28 966 (+96) единиц автомобильной техники и автоцистерн захватчиков, а также 3629 (+3) единиц специальной техники вражеских оккупантов.

Российско-украинская война: другие важные новости

Ранее УНИАН писал, что военный обозреватель издания Forbes Дэвид Акс подсчитал потери россиян во время новой наступательной операции россиян в Курской области. Так, только за шесть дней боев там захватчики потеряли около трех своих батальонов.

Между тем военный Даниил Борисенко сообщает, что военные сейчас ожидают массированного российского удара на Донбассе. Впрочем, пока оккупанты атакуют только малыми штурмовыми группами.

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