Во время войны российские захватчики убили огромное количество гражданских украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

Потери украинской армии на войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину вечером 16 апреля.

Арестович опроверг озвученную российской стороной дезинформацию, что якобы потери Украины уже превысили 20 тыс. погибших военных.

"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, россияне убили огромное количество гражданских украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. По его словам, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных, еще более 10 000 получили ранения.

При этом Зеленский затруднился назвать точное количество жертв среди гражданского населения, поскольку многие из них находились на до сих пор оккупированной территории.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили более 20 тысяч человек личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: