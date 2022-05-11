Ранения получили 1 тысяча 697 бойцов Нацгвардии.

За время полномасштабной войны России против Украины погибли более 500 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий.

Надточий отметил, что Нацгвардия участвует в ведении оборонительной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобугском и восточной части Таврического операционного района. Кроме того, НГУ осуществляет прикрытие государственной границы с Белоруссией.

"Во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют: санитарными - 1 тысяча 697 военнослужащих, безвозвратными - 501 военнослужащий", - сообщил он.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала оккупанты бомбили военные объекты, а потом атаковали и гражданские.

Защитники Украины давали противнику достойный отпор. В середине апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что во время войны с РФ погибли 2 500-3 000 украинских военнослужащих.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в украинском государстве по состоянию на 11 марта уничтожили около 26 350 врагов.

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