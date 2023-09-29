Ликвидирован также вражеский лейтенант, поделился офицер ВСУ.

РФ во время полномасштабной войны против украинского государства потеряла еще ряд офицеров, в том числе подполковника-"мусора" Евгения Смолкина.

Потери России раскрыл офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Штирлиц" - Анатолий Штефан. По его данным, также были ликвидированы лейтенант и майор противника. В то же время, защитник украинского государства не сообщил детали уничтожения захватчиков.

"…успешно демобилизированы: …подполковник-"мусор" Евгений Смолкин; …майор Андрей Магомедов; …лейтенант Гамаюнов Егор; …звание… (неизвестно - Ред.) Мулдагалиев Вадим", - поделился воин на своем канале в Telegram.

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Генштаб ВСУ утром 29 сентября сообщил, что российские захватчики на протяжении прошедших суток на Авдеевском, Марьинском, Запорожском, Шахтерском и Лиманском направлениях пытались атаковать защитников нашего государства, но потерпели провалы.

Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 29 сентябня 2023 года составляют приблизительно 277 тысяч 660 противников. СМИ писали, что, в частности, уничтожен командующий российским Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

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