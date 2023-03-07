Украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, отметили в ВМС ВСУ.

Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки - 6 марта, уничтожили более 20 российских оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами.

Наши воины также ликвидировали вражеские боевые машины пехоты, об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в Facebook. В командовании отметили, что окончательные вражеские потери уточняются.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 24 оккупанта, танк, две боевых машин пехоты, два миномета и хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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7 марта утром Генштаб ВСУ сообщил, что противник сосредоточил главные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Купянском и Лиманском. По данным Генштаба, наши защитники отразили более 140 вражеских атак.

Противники несут огромные потери. Потери РФ в Украине составляют около 154 830 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, 3 432 танка противника.

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