На оккупированной части Луганской области загорелся склад боеприпасов российских захватчиков.
Об этом пишет издание ASTRA. Отмечается, что возгорание произошло неподалеку от поселка Мостки Сватовского района области. Загорелся склад с боеприпасами, принадлежащий 4-й танковой дивизии оккупационных войск РФ.
По данным издания, по объекту попал HIMARS. Стоит заметить, что официальной информации от украинского военного командования пока нет.
Удары по оккупантам: последние новости
В течение суток, 6 марта, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В то же время подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.
На Таврическом направлении за сутки, 5 марта, было уничтожено 71 единицу вражеской техники. Общие потери оккупантов в живой силе составляют более 500 человек.
Стоит добавить, что военные Вооруженных сил Украины несколько дней назад уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области. Пожар и детонация боеприпасов продолжались в течение всей ночи.