Официальной информации от украинского военного командования пока нет.

На оккупированной части Луганской области загорелся склад боеприпасов российских захватчиков.

Об этом пишет издание ASTRA. Отмечается, что возгорание произошло неподалеку от поселка Мостки Сватовского района области. Загорелся склад с боеприпасами, принадлежащий 4-й танковой дивизии оккупационных войск РФ.

По данным издания, по объекту попал HIMARS. Стоит заметить, что официальной информации от украинского военного командования пока нет.

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Удары по оккупантам: последние новости

В течение суток, 6 марта, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В то же время подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

На Таврическом направлении за сутки, 5 марта, было уничтожено 71 единицу вражеской техники. Общие потери оккупантов в живой силе составляют более 500 человек.

Стоит добавить, что военные Вооруженных сил Украины несколько дней назад уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области. Пожар и детонация боеприпасов продолжались в течение всей ночи.

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