Украинские военные уничтожили уже почти 28 тысяч оккупантов / фото УНИАН, Арсен Петров

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля. 

Как указано в сводке, потери врага среди личного состава составили примерно 27900 человек. 200 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины оккупанты потеряли:

  • танков ‒1235 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц; 
  • артиллерийских систем ‒ 578 (+1) единиц; 
  • РСЗО ‒ 198 (+3) единиц; 
  • средств ПВО ‒ 90 (+1) единиц; 
  • самолетов ‒ 201 (+1) единицу;
  • вертолетов – 167 (+2) единиц; 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 436 (+9) единиц; 
  • крылатых ракет ‒ 97 единиц; 
  • кораблей/катеров – 13 единиц; 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц; 
  • специальной техники – 43 (+1) единицы.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Лиманском и запорожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Украинские военные уничтожили уже почти 28 тысяч оккупантов / инфографика УНИАН

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о "проколе" оккупантов на Луганщине. В районе Горного в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.

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