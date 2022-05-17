Наибольшие потери противника на Лиманском и Запорожском направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля.

Как указано в сводке, потери врага среди личного состава составили примерно 27900 человек. 200 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины оккупанты потеряли:

танков ‒1235 (+7) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц;

артиллерийских систем ‒ 578 (+1) единиц;

РСЗО ‒ 198 (+3) единиц;

средств ПВО ‒ 90 (+1) единиц;

самолетов ‒ 201 (+1) единицу;

вертолетов – 167 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 436 (+9) единиц;

крылатых ракет ‒ 97 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц;

специальной техники – 43 (+1) единицы.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Лиманском и запорожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о "проколе" оккупантов на Луганщине. В районе Горного в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.

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