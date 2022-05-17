Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля.
Как указано в сводке, потери врага среди личного состава составили примерно 27900 человек. 200 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, в войне против Украины оккупанты потеряли:
- танков ‒1235 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц;
- артиллерийских систем ‒ 578 (+1) единиц;
- РСЗО ‒ 198 (+3) единиц;
- средств ПВО ‒ 90 (+1) единиц;
- самолетов ‒ 201 (+1) единицу;
- вертолетов – 167 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 436 (+9) единиц;
- крылатых ракет ‒ 97 единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц;
- специальной техники – 43 (+1) единицы.
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Лиманском и запорожском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о "проколе" оккупантов на Луганщине. В районе Горного в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.