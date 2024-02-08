Защитникам Украины удалось взять в плен нескольких вражеских горе-десантников.

Воины из Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на одном из направлений фронта провели сложную спецоперацию "Говерла", в результате которой Силы обороны Украины улучшили оперативно-тактическое положение.

Благодаря профессиональной и слаженной работе операторов ССО, которых прикрывали дроны, средства радиоэлектронной борьбы и огневой поддержки, противников выбили из опорного пункта на господствующей высоте, кроме того, в плен взяты двое вражеских горе-десантников, сообщил Telegram-канал Сил спецопераций в четверг, 8 февраля.

"Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев. После тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны группы ССО начали проведение спецоперации", - отмечается в сообщении.

В ССО добавили, что после того, как "опорник" был "зачищен" от противников, на высоту зашли определенные подразделения наших Сил обороны.

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Вечером 7 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение суток на фронте между нашими воинами и россиянами произошло 80 боевых столкновений. По его данным, горячо было на Херсонском, Запорожском, Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские воины дают достойный отпор противнику, и РФ несет серьезные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 7 февраля 2024 года составляют примерно 391 470 противников. Также ликвидировано, в частности, 11 879 российских боевых бронированных машин.

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