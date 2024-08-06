Украина изменила ход морской войны. Впрочем, союзникам не стоит думать о том, что теперь флот НАТО стал устаревшим.

Украина победила Россию в море, не имея военных кораблей, это стало выдающимся достижением. Но это не означает, что обычные военные корабли устарели - и это точно не является причиной отказываться от авианосцев. Об этом говорится в материале экс-офицера британского флота Тома Шарпа для The Telegraph.

Как Россия проиграла в море

Во-первых, Черноморский флот РФ был серьезно ограничен из-за необходимости действовать с баз, расположенных очень близко к контролируемой Украиной территории. Севастополь и Новороссийск находятся в пределах досягаемости арсенала украинских наземных беспилотных летательных аппаратов и поставленных с запада ракет. Большинство кораблей, уничтоженных украинскими беспилотниками и ракетами, были поражены, когда они стояли на борту или на якоре.

Во-вторых, Черное море не создает очень больших волн. Скоростной морской беспилотник теоретически быстрее корабля. Условия Черного моря дают преимущество украинцам.

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В-третьих, в морской войне чрезвычайно важно иметь доступ к бортовому радару, который может охватывать сотни миль моря. Радар на корабле не может увидеть низко летающих или плавающих предметов за его горизонтом. Россия не смогла развернуть ни один из своих морских патрульных самолетов Туполев-142 на ТВД - все они нужны ей на Севере, чтобы гарантировать безопасность подводных лодок ядерного сдерживания. Россияне потеряли драгоценный самолет радиолокационного наблюдения А-50 над Азовским морем в январе, а затем еще один глубоко в российском воздушном пространстве в феврале.

Это означает, что Черноморский флот России не может следить за движением украинских беспилотников или зерновых судов в западной части Черного моря. При наличии соответствующей радиолокационной картины с воздуха Россия обнаружила бы атаки беспилотников, как только они вышли из гавани или даже раньше, и затем их можно было бы перехватить задолго до достижения целей.

НАТО вряд ли будет реализовывать такие атаки. Это одна из основных причин, почему военно-морским силам нужны авианосцы: чтобы нести радиолокационные самолеты, которые являются единственным способом сканирования больших пространств моря и неба. Альтернативой являются авиабазы на суше, но они не могут передвигаться, а значит являются прекрасными мишенями для беспилотников и ракет. В любой морской войне может не быть ни одной доступной сухопутной базы.

В-четвертых, Черноморский флот игнорирует один из основных принципов морского маневра - эшелонированную оборону. Любая морская оперативная группировка или другой важный ресурс должен иметь все три уровня:

внешний уровень, который обеспечивают дружественные истребители;

средний уровень - тяжелые ракеты противовоздушной обороны;

внутренний уровень - средства ближней защиты на каждом корабле.

Черноморский флот по крайней мере теоретически имел все это, когда началась большая война, хотя его истребители были и есть наземного базирования. Но россияне не объединяют войска, чтобы защитить свои военно-морские ресурсы. В прошлом году Севастополь защищал только средний слой: его снял украинский спецназ, а базу разбили крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Следует отметить, кстати, что несмотря на все разговоры о беспилотниках, большинство кораблей, которые потеряли россияне, на самом деле были уничтожены современными западными ракетами.

Иногда эффективных слоев вообще нет. Это свидетельствует о том, что российский флагман "Москва", который должен был иметь два уровня защиты только из ее собственного оружия, был поражен, а затем потоплен только двумя основными дозвуковыми ракетами.

Есть пятый фактор - Конвенция Монтре 1936 года, которая дает Турции право контролировать то, что входит и выходит из Босфора. Это означает, что Россия не может заменить потерянные корабли или привлечь подкрепление. Украина тоже не может.

"Страна без флота"

Украину любят называть "страной без флота". На самом деле сейчас у нее есть небольшой флот военных кораблей, подаренных союзниками или купленных на иностранных верфях, но, как и большинству военно-морских сил России, их не пропускают через Босфор и они не могут присоединиться к бою. Это еще одна аномалия, характерная для этой войны.

Другая проблема россиян заключается в том, что они не готовы: но военно-морские силы НАТО, которые десятилетиями вели операции в Персидском заливе, готовы. Иран начал переход от "обычных" к "асимметричным" надводным силам в конце 80-х годов. С тех пор ВМС НАТО упражнялись против стаи быстрых штурмовых кораблей и низкоскоростных самолетов. Это неплохо получается. От дронов легче защищаться, чем от пилотируемых лодок и самолетов, ведь их сначала надо обнаружить.

Все это не умаляет постоянно растущую важность беспилотников всех типов. Существует оживленная дискуссия как в наземной, так и в воздушной сферах именно о том, как их следует использовать на опыте Украины.

Несомненно, беспилотники важны из соображений эффективности, летальности и стоимости. Королевский военно-морской флот наиболее ярко и лучше всего смотрит на этот вопрос. США также усердно работают над этим и неизбежно улучшают ресурсы. Недавно они заявили, что к 2030 году все морские перемещения без участия людей будут осуществляться системами без экипажа. Однако на данный момент передача знаний между ними и Украиной происходит в режиме реального времени.

Шарп отметил, что команда "разработчиков" ВМС не будет сообщать своим товарищам из "обычного" ВМС, что дроны собираются лишить их работы. Речь идет о дополнительных преимуществах для ВМС. Уязвимость военных кораблей всегда вызывала дискуссии. Все более быстрые ракеты, большие торпеды, многочисленные скоростные штурмовые корабли, а теперь бомбы Quicksink и стаи дронов ставят корабли в еще более уязвимое положение. Это игра в котики-мышки.

"Любой, кто предполагает, что успех Украины с наземными ударными беспилотниками изменит природу морской войны и/или сделает флот устаревшим, или не понимает особенностей Черного моря, общих черт морской войны... или на самом деле хочет бюджет ВМС. То же самое касается многих критиков авианосцев", - подытожил Шарп.

Россия копирует украинские морские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина значительно опережает Россию в развитии морских беспилотных систем. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне собирают и изучают обломки украинских дронов после каждой "морской" операции, пытаясь воспроизвести их.

Накануне польский журнал "Political Science and Security Studies Journal" провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для оккупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.

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