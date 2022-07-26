Один из уничтоженных офицеров российской армии был командиром вертолетного звена отдельного вертолетного полка, поделились в ВСУ.

В Украине уничтожены два майора армии Российской Федерации - Марат Давлянов и Александр Савельев.

Савельев был командиром вертолетного звена 487-го отдельного вертолетного полка, написал в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

В то же время он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы российские офицеры.

"…Савельев Александр сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался… Марат Давлянов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился "Штирлиц".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины, и Кремль не объявлял Киеву войну. Власти РФ назвали действия своих войск на нашей территории "спецоперацией", которая якобы направлена на "демилитаризацию" и "денацификацию".

Защитники Украины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ сообщили, что на нашей территории по состоянию на 26 июля уничтожили 39 870 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: