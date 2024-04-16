Противник продолжает преследовать стратегическую цель - захватить всю Луганскую и Донецкую области, отметили в "Легионе Свободы".

Ситуация на Новопавловском направлении одна из самых сложных вдоль всей линии фронта, противники "положили глаз" на ряд городов в Донецкой области.

Об этом заявил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов в эфире телемарафона. "Враг постоянно проводит штурмовые действия. Самыми горячими остаются точки вблизи Красногоровки, которую враг уже не впервые пытается атаковать с юга. Также это у Курахово, Георгиевки, которая уже фактически полностью уничтожена. Возле Победы и Новомихайловки - это так же ключевые и горячие населенные пункты, которые враг пытается постоянно штурмовать", - сказал Воронов.

Он также отметил, что враг продолжает преследовать стратегическую цель - захватить всю Донецкую и Луганскую область. "Менее тактическими целями являются достижения ключевых городов в Донецкой области - это Курахово, Покровск, Краматорск и другие. Поэтому враг на тактическом уровне пытается достичь тех или иных задач для того, чтобы продвигаться в сторону этих городов", - пояснил Воронов. По его словам, стратегическая тактика врага здесь не отличается от других направлений - враг уничтожает города авиацией и артиллерией.

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"Тактические действия непосредственно на поле боя отличаются в зависимости от ландшафта, средств огневого поражения и погодных условий. Это их главная тактика, особенно в последнее время. В апреле среднее количество применения УАБов превышает даже мартовские показатели. Это более 100 в день. На нашем направлении Красногоровка - один из населенных пунктов, которые больше всего от этого страдают", - сказал Воронов.

На вопрос, кто именно воюет против Сил обороны на этом направлении, офицер ответил: "Здесь настоящая солянка, начиная от остатков кадровой армии, которая фактически уже уничтожена. Но у них процесс мобилизации постоянно продолжается. Это мотострелковые батальоны. Также есть подразделения из "ДНР", которые воюют против нашей страны с 2014 года. Танковые полки заходили также".

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Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны отразили 30 атак врага на Новопавловском направлении. В целом же, вдоль всей линии фронта, было зафиксировано более 100 атак оккупантов.

Одновременно с этим, в ВСУ сообщили, что россияне отказываются штурмовать украинский плацдарм на левобережье Херсонщины в районе Крынок из-за больших потерь.

В целом же, Силы обороны за сутки уничтожили более 900 российских захватчиков, которые пришли на украинскую землю. Кроме того, было поражено 13 ББМ, 16 артсистем и 9 танков оккупантов.

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