По ее словам, РФ должна будет предоставить Украине гарантии безопасности.

Оксана Маркарова, посол Украины в США, заявила в воскресенье, что, если Россия согласится прекратить вторжение в Украину и уйти из страны, необходимо будет решить вопрос о репарациях и гарантиях безопасности.

Отвечая на вопрос программы CBS о том, как Украина видит прекращение войны, Маркарова сказала:

"Им нужно остановиться и уйти из Украины. Но мы также должны говорить о репарациях, о гарантиях безопасности и обо всем остальном".

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что снятие санкций с России может быть увязано с гарантиями безопасности в отношении Украины, Маркарова отметила:

"Госсекретарь Блинкен сказал то, что он сказал. Но для нас, очевидно, это жестокое нападение. Мы потеряли людей, многие наши города разрушены и продолжают разрушаться".

Ранее Блинкен в комментарии NPR уточнил, что простого прекращения вторжения в Украину может быть недостаточно, чтобы снять с России наложенные за вторжение санкции.

"Если война закончится, независимость Украины, территориальная целостность, суверенитет будут восстановлены, то многие инструменты, которые мы используем для достижения этого результата - они не предназначены для постоянного использования - перестанут действовать. Но есть и некоторые "необратимые" санкции - мы хотим убедиться, что все, что сделано, уже необратимо, что это не может повториться снова, что Россия возьмет себя в руки и не сделает то, что она делает сейчас, через год, два или три"

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