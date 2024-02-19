Наиболее вероятно, на том направлении будут позиционные боевые действия с небольшим продвижением, считает Коваленко.

Захват Авдеевки Донецкой области был в основном политической задачей для российских оккупантов. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Действительно, они могут рассматривать Авдеевку как дальнейшее направление для продвижения, как вариант, на Константиновку. Но там много километров на север. Они в поле не смогут продвигаться так, как в городе. Это укрепрайон. Рубежи, линии обороны. Им не удастся сразу прорвать линию оборону и выйти на Константиновку", – добавил он в эфире "24 канала".

По словам Коваленко, наиболее вероятно, на том направлении мы увидим позиционные боевые действия с небольшим продвижением. Однако все зависит от ресурсов, которые бросит туда враг.

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Кроме того, как отметил эксперт, к западу от Авдеевки находятся Покровск, Селидово и другие населенные пункты. Однако там также оборонительные рубежи украинских защитников.

"Пока оккупанты продолжали боевые действия в полевых условиях вокруг Авдеевки, то не имели какого-то результата. Как только они перешли к городским боям, у них начал появляться результат. Если взглянем на ситуацию в полевых условиях, то Бердичи, Тоненькое, Степное, Северное – они до сих пор не под контролем оккупантов. Все это указывает на то, что в полевых условиях для них продвижение достаточно сложное", – резюмировал Александр Коваленко.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 19 февраля, на передовой произошло 70 боевых столкновений с противником. Такую информацию привел в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты девять атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

В то же время Вооруженные Силы Украины мощно поразили позиции российских оккупантов, ударив, в частности по складам боеприпасов и по районам сосредоточения врага. Также было сбито два вражеских самолета.

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