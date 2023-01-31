Также он сообщил, сколько в РФ осталось "Калибров".

В настоящее время на территории Украины воюют примерно 326 тыс. российских военных. Об этом в интервью The Washington Post сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Также, опираясь на разведданные, Буданов сообщил, что в России осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр".

Прогнозы Буданова относительно войны в Украине

Прогнозы главы разведки Кирилла Буданова уже сбывались, например, 29 октября 2022 года он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца осени.

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1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре глава ГУР также заявил, что Украина вернет аннексированный Крым комбинированным путем – военным и дипломатическим.

Теперь Буданов выразил уверенность, что в 2023 году РФ сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

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