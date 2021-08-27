Пятого президента Украины как бывшего Верховного главнокомандующего несколько раз вызывали дать показания в рамках большого расследования относительно вооруженной агрессии России против Украины.

Генерал Хомчак был допрошен в рамках расследования Иловайской трагедии, а пятый президент Петр Порошенко не появляется на допросы.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

Рудь отметил, что в рамках расследования Иловайской трагедии было проведено около 900 допросов, проанализировано около 1600 военных документов. Среди допрошенных также и военные чиновники времен Иловайской трагедии, в частности генерал Хомчак.

В то же время он отметил, что на допросы вызывался также и пятый президент Петр Порошенко, который тогда был верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, но без объяснения причин он ни разу не явился на допрос в качестве свидетеля.

Читайте такжеРФ стянула войска в оккупированный Крым - разведка6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что вскоре будет рассекречена часть документов относительно следствия по Иловайской трагедии.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Дмитрий Хилюк