Он заявил, что в этом случае у Польши не будет выбора.

Если Украина проиграет в войне с Российской Федерацией, Польша будет вынуждена вступить в конфликт.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский в эфире телеканала LCI, комментируя решение передать Украине истребители. По его словам, у Варшавы не будет выбора.

"Поэтому либо Украина сегодня будет защищать свою независимость, либо, если она этого не сделает, мы будем вынуждены втянуться в этот конфликт, потому что наши ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", - заявил Рощишевский.

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Известный российский политолог Анатолий Несмиян объяснил, что это прямая угроза Кремлю. Кроме того, Польша сама будет определять, что именно считать поражением, поскольку это довольно размытая формулировка.

"В целом Польша самостоятельно будет определять, когда именно Украина потерпит поражение, и самостоятельно готова вступить в боевые действия сепаратно от НАТО. НАТО, кстати, в этом случае не будет применять положения своего устава о защите члена организации, поскольку поляки явно будут действовать не на своей территории, а следовательно, непосредственной угрозы самой Польше нет. А вот если появится - тогда ситуация будет другой", - отметил он.

По мнению политолога, это достаточно сильная угроза, поскольку в этом случае в очень уязвимом состоянии окажется Калининград.

"Наш великий комбинатор (Путин - УНИАН) уже умудрился почти принять в НАТО Финляндию, что делает возможности хождения Балтийского флота на выручку Калининграда очень проблематичными. Следовательно, введение польских вооруженных сил на территорию Украины будет подкреплено двумя угрозами - в случае попытки угрожать непосредственно Польше она имеет возможность асимметричного ответа по Калининграду, а в случае хотя бы одного удара по территории Польши к событиям будет вынуждено подтягиваться уже все НАТО", - подытожил Несмиян.

Война в Украине: роль Польши

Польша с самого начала войны мощно поддерживает Украину. Эта страна, в частности, одной из первых согласилась передать ВСУ танки, а затем и боевую авиацию.

Как сообщал УНИАН, 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия и Польша могут по совместной процедуре передать Украине свои истребители МиГ-29.

Стоит добавить, что Польша начала самую масштабную за последние 50 лет кампанию по перевооружению своей армии, стремясь сделать ее самой сильной на европейском континенте.

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