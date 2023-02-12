Из штурмовой группы в 90 человек после первой атаки погибло 60.

Пленные заключенные, завербованные в ЧВК "Вагнера", поделились опытом участия в войне на территории Украины. Они поведали, как были разгромлены ВСУ в районе Белогоровки на Луганщине. А еще зэки признались, что ничего не знали о ситуации на фронте и шли воевать с "поляками и наемниками".

С завербованными заключенными пообщалось издание CNN. Имена собеседников журналисты не раскрыли, но уточнили, что они попали в плен ВСУ в конце 2022 года. Один из зэков раскрыл подробности первого штурма с его участием. Атаку совершили в районе Белогоровки Луганской области.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнём. Несколько человек получили ранения. Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она терпит неудачу — отправляют третью", — заявил заключенный.

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Другой собеседник журналистов рассказал об участии в атаке под Лисичанском, которая длилась в течение пяти дней. По его словам, продвижение по лесу было трудным из-за заложенных мин. Из подразделения с 10 человек 7 погибли сразу.

"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют. Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", — сообщил второй заключенный.

Зэки также рассказали, как проходила вербовка. В колонии, где они отбывали наказание, приезжал главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Визиты были в августе и сентябре.

"Повар" Путина предлагал заключить шестилетний контракт в обмен на помилование. Однако он ничего не говорил о ситуации на фронте и опасности, с которой предстоит столкнуться завербованным заключенным. Зэки не имели никакого представления о битвах в Украине и считали, что бойцы ВСУ сбежали в другие страны, а воевать предстоит с наемниками.

"Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны. Так что, стало ясно, что они [вагнеровцы] просто врут, чтобы заставить нас воевать с украинцами. Никто особо не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких. Мы узнали об этом только после того, как вошли туда", — добавил один из заключенных.

Вербовка зэков в ЧВК "Вагнера": последняя информация

Пригожин 9 февраля заявил, что заключенных перестали набирать в его частную военную компанию. А перед завербованными якобы выполняются все обязательства.

В британской разведке такой шаг объяснили конкуренцией мобилизованных резервистов с "вагнеровцами" и уменьшением количества желающих отправиться на войну среди зэков. Новости о потерях среди завербованных заключенных просачиваются в колонии, поэтому они все реже соглашаются вступать в ряды ЧВК Пригожина.

Проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник заявил, что в России "слили" Вагнер, а главарю боевиков "остается только громко хлопнуть дверью". Однако у Пригожина осталось 5 тысяч зэков-штурмовиков.

В другом материале упомянутый портал рассказал, как "списали" ЧВК: "Кадровые части миноборонщиков — это шаг вперед и два назад, у них почти ничего не получается. Мобилизованные — с такой организацией, как с ними — такой же и результат, просто бесцельный расход. До Соледара "Вагнер" был мощной силой. Потом в кабинетах все переиграли".

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