Он написал письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обвинил мир в недостаточно действенном реагировании на российские преступления.

Так он прокомментировал очередное сообщение о расстреле украинских защитников на Донбассе. Лубинец в своем Telegram-канале сообщил, что Россия снова совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными:

"Направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!".

Россияне убили пленных

Как известно, российские захватнические войска систематически убивают украинских военнослужащих, которые оказываются в их плену. Часть из этих казней попадает на видео, которые публикуют сами же оккупанты.

Видео дня

Сегодня в Офисе Генпрокурора сообщили об очередном военном преступлении, которое произошло в начале октября. Так, российские силы во время штурма недалеко от города Селидово взяли в плен четырех бойцов Нацгвардии. Когда украинские бойцы смогли вернуть свои позиции, то нашли там тела этих военнослужащих.

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