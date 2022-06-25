До широкомасштабного вторжения России в Украину в городе проживали более 60 тысяч людей.

В сети показали полностью разрушенный российскими оккупантами город Рубежное в Луганской области.

Опубликовано видео, на которое попали промышленная зона Рубежного и часть жилого сектора после боев.

На записи видно, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Везде – одни развалины, как после жуткого урагана. Город буквально стерт с лица земли. Хотя до широкомасштабного вторжения России в Украину в Рубежном проживали более 60 тысяч людей. Теперь же город придется отстаивать буквально с нуля после победы в войне.

Ранее журналисты сообщали, что российские войска могли выпускать по Рубежному до 1500 артиллерийских снарядов за день.

Известно, что российские захватчики в боях за Рубежное потеряли 70% личного состава роты, когда как минимум три недели пытались взять под контроль только одну улицу.

В начале июня в американской компании Maxar Technology показали спутниковые снимки разрушенного Рубежного.

Недавно глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что украинские защитники атаковали командный пункт с чеченцами в Рубежном.

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