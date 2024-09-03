Украинские воины продолжают вести бои за населенный пункт Пречистовка, который находится в Волновахском районе Донецкой области.

Как сообщается в Telegram-канале аналитического проекта DeepState, украинский поселок штурмовало не менее 12 ВВТ (вооружение и военная техника) захватчиков. Россияне наладили логистику к населенному пункту, сосредоточив в нем до 100 человек пехоты.

Российские войска усиленно обстреливают районы Урожайного, Новодонецка, Пречистовки и Макаровки. Им удалось продвинуться в самой Пречистовке и в Нью-Йорке. "Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта у Галициновки", - добавили аналитики.

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Ситуация на фронте

Ночью Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки на российско-украинском фронте произошло 175 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении, однако оккупанты также проявляют активность на Кураховском и Времовском.

Ранее бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что оккупационные войска могут дойти до окраин украинского Покровска уже через неделю-две.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на этом направлении оккупантыбросают вперед "все, что может двигаться и наступать".

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