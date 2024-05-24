Захватчик заявил, что контракт с ВС РФ был его "большой глупостью".

Пограничники взяли в плен оккупанта, который воевал в уставном кителе Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области.

"Успешно нанесенным огневым поражением бойцы бригады "Месть" заставили противника отступить. Однако один из "штурмовиков" решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников. Пленного передали правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Неудачный штурм оккупантов и процесс сдачи оккупанта в плен зафиксировал дрон с воздуха. Оккупант во время общения с пограничниками заявил, что является контрактником. Он якобы уже понял, что это было "большой глупостью", поэтому добровольно ушел в плен.

Пленные оккупанты: последние новости

Как сообщал УНИАН, в апреле бойцы Национальной гвардии взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пошел в штурм на мопеде. 43-летний россиянин сказал, что его призвали на должность водителя, но потом перевели в штурмовое подразделение.

Также недавно пограничник "Нептун" рассказал о взятии в плен захватчика, который шел без обуви, но с бронежилетом, в каске и с гранатой. "Когда связывали ноги, я уже в ночник, с помощью оптики увидел, как он уже руки развязывал, что человек не сдается до последнего", - вспомнил боец.

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