В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка в результате подрыва на взрывном устройстве погибли старший солдат и солдат 28-й ОМБр.
Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада на своей странице в Facebook.
Читайте такжеГлавнокомандующий ВСУ с проверкой посетил зону ООСКак напоминается, трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт.
"От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице", - говорится в сообщении.
Там также опубликовали фото погибших воинов.
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