За сутки горячее всего было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Российские захватчики безуспешно атаковали на всех направлениях на линии фронта, горячее всего было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений", - отмечается в сводке.

В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны было отбито 5 атаки.

Также, на Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. В этой местности украинские защитники отбили 16 атак. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 27 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

В то же время на Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Там украинские защитники отбили 9 атак противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Как "живет" фронт Украины - последние новости

По данным Института изучения войны, украинские воины продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Зато у россиян подтвержденных успехов на этом направлении аналитики не зафиксировали.

В то же время утром Генштаб ВСУ обнародовал новую статистику по потерям РФ в Украине: за сутки наши герои "отминусовали" около 1140 оккупантов. Потери "живой" силы врага достигли отметки в 327 580 человек.

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