Читайте такжеВласти планируют изменить подход к реабилитации и трудоустройству ветеранов АТО/ООСВ результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке «Север».
По данным украинских военных, сегодня, 18 марта, оккупанты нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиций ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное.
«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.
На обстрел украинские военные открыли ответный огонь.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — отметили в ОТУ.
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