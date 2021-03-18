Бойцы ООС попали под обстрел недалеко от Пивденного.

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Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке «Север».

По данным украинских военных, сегодня, 18 марта, оккупанты нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиций ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.

На обстрел украинские военные открыли ответный огонь.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — отметили в ОТУ.

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Автор: Катерина Комолова