Иначе россиянам придется готовиться к ночным страхам и "HIMARS-энуреза".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил россиянам покинуть Херсон в качестве следующего "жеста доброй воли".

Об этом он написал в Twitter.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" — Антоновский мост. Жест, говорящий: русским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе — постоянные хлопки, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез", - написал Подоляк.

Он загадочно добавил, что круг возможностей для россиян становится уже, "как и кучность стрельбы украинской артиллерии".

Удары ВСУ по Антоновскому мосту

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.

Об ударах по переправе сообщалось и 20 июля.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

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