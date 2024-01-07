По словам советника руководителя Офиса президента, у РФ нет существенных военных успехов, при этом россияне "беспричинно люто ненавидят Украину".

Нанося масштабный удар по Киеву 2 января, Кремль преследовал три цели. Об этом в эфире телеканала Freeдом сказал советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, одной из целей страны-террориста была демонстрация "успехов" в Украине внутреннему потребителю.

"У России нет существенных военных успехов. Они же рассказывали длительное время, что вся эта кампания будет победная, венценосная, то есть они смогут доказать, что российская империя жива и она, соответственно, может уничтожать целые страны очень быстро и очень убедительно это делать. Практически два года войны - успехов по сути нет", - отметил Подоляк.

Второй мотив, говорит советник руководителя ОПУ, - попытка повлиять на западное общественное мнение, на западное общество: мол, смотрите, у нас есть абсолютное конкретное оружие, которым мы будем, несмотря на международное гуманитарное право, убивать гражданское население.

"То есть, вам же стыдно смотреть на это? Вы не можете остановить войну, не можете их защитить - даже несмотря на то, что оказываете им определенную помощь. Поэтому для того, чтобы не видеть всего этого, принуждайте их к капитуляции, а дальше мы уже сами с ними разберемся", - пояснил Подоляк.

Третьей причиной массированной атаки на Киев в начале года он считает попытку повлиять на внутренние настроения в Украине.

"Пользуясь тем, что этап действительно тяжелый сегодня, психоэмоциональное состояние, есть определенные разочарования, опустошение, длительная война без сомнения - добавить к этому: "вот смотрите, мы продолжаем вас атаковать, и, соответственно, делайте выбор, опять же - у вас нет сил противостоять Российской Федерации". Это примитивно - все, что связано с Россией, оно примитивно выглядит - но тем не менее они эти аргументы используют", - подытожил Подоляк.

Он добавил, что никаких военных задач или целей в ударах россиян по Киеву не было, а все, чего сейчас хочет Кремль, - нанесение максимального вреда Украине и "реализация своего комплекса ненависти к Украине".

Ракетная атака на Киев 2 января

В начале года Россия нанесла массированную атаку "Кинжалов" на Киев. В Соломенском районе столицы вспыхнул пожар в многоэтажке. Как следствие - два человека погибли и более 50 были ранены.

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