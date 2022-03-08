По словам Тищенко, украинцы готовы яростно защищать все, что касается нашего народа, его истории и будущего.

На севере Одесской области местные жители выявили любителя "русского мира" и заставили публично извиниться за антиукраинские комментарии в социальной сети.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Ананьев Юрий Тищенко.

По его словам, житель региона Иван Унтило в Facebook разместил оскорбительный комментарий. В частности, он заявил, что защитники Украины не смогут противостоять силам оккупантов, и призвал "бандеровцев вешаться".

"Будьте внимательны в высказываниях, мыслях и взглядах на то, что касается Украины и украинцев! Мы на чужое не замахиваемся, но и своего не отдадим! Поэтому будем яростно защищать все, что касается нашего народа, его истории и будущего... А кто не согласен - мы покажем дорогу... К русскому кораблю...", - написал Тищенко.

Он также разместил видео, на котором "комментатор" извинился за оскорбление защитников Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: