По информации, в регионе воюют подготовленные российские военные специалисты с хорошей техникой, но и они просто бросали свою технику, бросали оружие.

Боец Легиона Свободы Руслан Андрейко сообщил, что на Изюмском направлении оккупанты заставляют своих военных идти в наступление, угрожая уголовными делами и тюрьмой.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"Наши специалисты постоянно "ловят" их разговоры по телефону. Моральное состояние очень подавленное, они боятся идти в серьезное наступление, действуют небольшими группами и было уже несколько критических дней, когда их силой и вели они просто бросали свою технику, бросали оружие. Это все было с матом, очень жестко им угрожали уголовными делами, тюрьмой, но моральное состояние их... находится на очень низком уровне", - сказал боец.

Он добавил, что в регионе воюют подготовленные российские военные специалисты с хорошей техникой.

"По нашим данным здесь находятся не обычные их "бомжи", которых они "сгоняют" в Украину со всей России, а специалисты с хорошей техникой", - сказал Андрейко.

Он отметил, что после того, как в Изюме был уничтожен штаб рашистів, были уничтожены их действующие генералы, оккупанты хотят отомстить за это.

"Очевидно, как после того, как в Изюме был уничтожен штаб рашистов, были уничтожены их действующие генералы, они захотят отомстить за это... Уже это обострение ощущается. Буквально вчера впервые был обстрелян город Барвенково с кассетных бомб, много было раненых среди местного населения", - сказал Андрейко.

Война в Украине

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Российские оккупанты перебросили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан "и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

4 мая 2022 года ВСУ сожгли русскую колонну с боеприпасами под Изюмом.

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