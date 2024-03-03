Кроме того, уничтожена одна единица российской техники и БК.

Операторы беспилотников Третьей отдельной штурмовой бригады "минуснули" российскую броню с боекомплектом, а также 11 оккупантов, которые передвигались на ней.

Видео атаки показала пресс-служба бригады. Отмечается, что атаку успешно выполнил FPV-дрон.

"Один ударный дрон, и минус 11 пид*ров за раз. Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом - возгорание БК на борту с оккупантами", - говорится в сообщении.

В бригаде уточнили, что ликвидация отделения вражеской армии произошла на Авдеевском направлении. Это работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем.

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

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