Больше всего тех, кто придерживается такого мнения - на западе Украины, меньше всего - на востоке.

Почти 70% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова, который был обнародован на брифинге.

"68% считают конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков. Причем по сравнению с маем 2021 года, когда задавался подобный вопрос, количество сторонников такой точки зрения увеличилось на 14,5% (было 53,5%)", - говорится в исследовании.

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Такого мнения придерживаются большинство сторонников партий "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь". В то же время, электорат "Оппозиционной платформы – За жизнь" и партии "НАШИ" считает это внутренним конфликтом.

Среди украинских регионов война на востоке Украины воспринимается как российская агрессия в таком процентном отношении: запад - 91%, центральные регионы - 77%, юг - 53%, восток - 42%.

В то же время, 20,2% опрошенных считают, что длительного мира на Донбассе можно достичь.

В ответ на вопрос "Каким образом, по вашему мнению, можно достичь длительного мира на Донбассе?" 20,2% опрашиваемых назвали вариант дипломатического давления на РФ и незаконные республики. 19,1% опрошенных поддержали вариант укрепления экономического и военного потенциала и полной изоляции ОРДЛО. Кроме того, 14% поддержали проведение переговоров с квазиреспубликами и признание их законной властью в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Остальные 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 17 по 21 декабря 2021 года. Было опрошено 2018 респондентов. Исследование проводилось по заказу ОО "Детектор медиа".

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