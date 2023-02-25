Российские оккупанты подняли в воздух Миг-31К.

Утром, 25 февраля, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Речь идет о ракетной опасности.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог. Причиной стал взлет истребителей Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал". Наши средства ПВО перехватывать их не могут.

Как пишет мониторинговая группа "Беларуски Гаюн", взлет четырех бортов МиГ-31К проводился с аэродрома Ахтубинск Астраханской области. Ранее из этой локации вылетов для атак по Украине не происходило.

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"У нас нет никакой подтвержденной информации о взлете МиГов в Беларуси или "Саваслейке" РФ. Взлет 4х бортов МиГ-31К проводился с аэродрома Ахтубинск", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09: 53 пошли отбои тревоги.

Массированная ракетная атака

И военные, и эксперты прогнозировали, что Россия совершит в честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку, однако этого не произошло.

24 февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменю сообщала, что вражеских ракетоносителей в Черном море не зафиксировано. По ее словам, это может свидетельствовать о подготовке к ударам.

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