Мобилизованным обещают на границе стоять, склады и мосты охранять, но бросают в штурмовые бои, признался он.

Взятый в плен возле Синьковки российский командир отделения 350 мотострелкового полка из Санкт Петербурга рассказал о "скотском" отношении российского командования к подчиненным.

Соответствующее видео обнародовал в Telegram командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. "Нам говорили, что будем на границе стоять, охранять склады и мосты. А в ноябре отправили штурмовать Синьковку. Сказали, на позициях в Синьковке надо продержаться 3-4 дня. Командование нам не давало ни еды, ни воды, ни БК, а потом вообще связь пропала. На 6-й день нас на позициях "штурманули" ВСУ. Нам сказали: будете жить. И мы сдались", - рассказал он.

Российский военный сказал, что сейчас понимает, что украинцы - нормальные, обычные люди и не видит здесь "фашистов", "нацистов" и "наемников", о чем говорили в РФ. В то же время он отметил "скотское отношение" российского командования к подчиненным.

"На Синьковке нас просто бросили... забыли... никакой поддержки ни артиллерией, ни другими отрядами. Мы делали запрос, чтобы позволили отойти, потому что столько потерь ... какой смысл (оставаться)? Нас тоже убьют в результате. "Нет" (было в ответ). Без еды и воды. Я например пил воду – когда дождь шел, капало по блиндажу – пил, когда снег выпадал - снег ел", - рассказал пленный.

Комментируя это видео Сырский отметил, что решение оккупанта сохранить жизнь - верное, "потому что ВСУ стабильно уничтожают врага, который решил воевать дальше".

Украинский плен: последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале декабря на одном из горячих направлений - Таврическом - за три недели в плен сдались около 80 российских оккупантов.

Ранее в разведке сообщали, что часть россиян, которые добровольно перешли на сторону Украины, отказались от своих паспортов и приняли решение зачищать освобожденные от захватчиков украинские территории.

Перед Новым годом в Вооруженных силах заявили, что оккупанты все чаще группами сдаются в плен. Одной из причин они называют бесчеловечное отношение к себе.

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