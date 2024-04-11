Оккупант полностью разоружился и разделся до трусов перед разведывательным дроном Mavic 3.

Разведывательный дрон ВСУ нашел российского оккупанта, который намеревался сдаться в плен. Украинский дрон вывел его к позициям наших защитников.

Видео операции обнародовали в сети. Судя по видео, оккупант полностью разоружился и разделся до трусов перед дроном Mavic 3, который проводил контроль поля боя.

После этого он пополз вслед за беспилотником к одному из окопов, где его уже ждали военные ВСУ.

Пленный оккупант выглядел истощенным и, вероятно, он был ранен. Военные посадили его в окоп и напоили водой.

Другие подробности сдачи в плен россиянина неизвестны.

Как оккупанты сдаются в плен

Такие случаи сдачи в плен ВСУ среди россиян не редкость. Так, в начале года на Запорожском направлении наши военные разбили позиции российских военных. Тогда оккупант, который выжил, также сдался в плен беспилотнику ВСУ и был проведен к украинским военным.

Но часто случается так, что оккупанты расстреливают своих же военных, чтобы те не сдавались в украинский плен. Известен случай, когда в районе Кременной украинский разведывательный беспилотник зафиксировал подобную расправу среди оккупантов. Тогда после того, как ВСУ разбили группу оккупантов, двум из них с дрона были сброшены записка с требованием сдаться в плен и белый флаг. Россияне согласились и пошли к позициям ВСУ, однако их расстреляли в спины и забросали гранатами их же военные.

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