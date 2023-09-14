Также были эпизоды о передаче техники, о которых не разглашалось.

Украинская разведка работает еще над несколькими операциями, подобными той, когда российский пилот перегнал на территорию Украины военный самолет.

"Кроме уже реализованной операции "Синица", есть еще несколько отдельных подобных случаев, которые находятся в работе", — сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что операция "Синица" — это первый публичный случай сдачи российской техники. При этом, по словам спикера, "предыдущие эпизоды по технике имели место".

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Операция "Синица" - что известно

23 августа СМИ сообщили, что на территории одной из военных баз в Украине приземлился российский боевой вертолет Ми-8. Позже в ГУР раскрыли, что это было сделано в пределах спецоперации, в ходе которой российский пилот добровольно перегнал вертолет. Незадолго до ее реализации семью россиянина незаметно вывезли из РФ.

Украинская разведка впоследствии обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. В фильме он раскрыл детали операции, отметив, что выступает против агрессивной войны и не хочет быть причастным к военным преступлениям.

Юсов рассказывал, что после операции "Синица", на 70% возросло количество российских военных, которые хотят сдаться в украинский плен.

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