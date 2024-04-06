По его словам, омбудсмены не могут остановить войну, но могут помочь военнопленным.

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует поехать в Россию и посетить украинских пленных. Об этом он заявил в интервью "Укринформ".

Малкоч отметил, что посетит места содержания военнопленных в РФ вместе с российской "омбудсвумен", если "будет такая возможность и необходимые разрешения".

"Планируем встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву", - подчеркнул он.

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По его словам, главной целью визита является "проложить путь к обмену пленными".

Также он отметил, что омбудсмены не могут остановить войну, однако могут многое сделать для женщин, детей и пленных.

В свою очередь в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что на прошлой неделе Малкоч посетил Украину. Его пригласил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Во время визита, который состоялся 26 марта, он встретился с родными украинских пленных, находящихся в РФ и посетил пленных оккупантов в лагере содержания, который находится во Львове.

"Мы хотим, чтобы турецкая сторона подняла вопрос по смешанным медицинским комиссиям. Ведь Украина их создала и стремится, чтобы соответствующие комиссии были созданы и в РФ", - отмечал тогда Лубинец.

Пленные в РФ: последние новости

Как писал УНИАН, украинская телеведущая, основательница проекта по поиску пропавших граждан "Найти своих" Екатерина Осадчая назвала безумное количество гражданских пленных, которых держит в плену Россия "от Крыма до Хабаровска".

"Их не мало, мы не можем бросать своих... От 7 до 20 тысяч. И это пожилые люди, это совсем молодые девушки, 20 лет", - отметила она.

В то же время пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин ранее ответил, есть ли среди их бойцов пленные, которых взяли оккупанты во время захвата Авдеевки. По его словам, пока подтвержденной информации об этом нет.

"Во время боев были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет", - отмечал тогда он.

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