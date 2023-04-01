Командующий захватнических войск Российской Федерации Валерий Герасимов проваливает оккупацию всего Донбасса.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.
В частности, 11 января 2023 года российский начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине (так в России называют войну против Украины).
В этой связи, полномочия Герасимова характеризовались попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем Донбассом. "После 80 дней становится все более очевидным, что этот план провалился", - говорится в сообщении.
"На нескольких направлениях фронта на Донбассе, российские силы добыли лишь незначительные успехи ценой десятков тысяч жертв, в значительной мере расточая их временное преимущество в личном составе, добытое благодаря осенней частичной "мобилизации", - сказано в сообщении.
"После десяти лет на посту начальника генерального штаба, существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет возможности того, насколько российское политическое руководство будет терпеть провалы", - заявляет разведка.
Изменения в российском генералитете
Как сообщал УНИАН, в январе британская разведка заявила, что Российская федерация отстранила от должности способного генерала Михаила Теплинского из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины. В частности, назначение начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск сводило ситуацию к тому, что Герасимов пытался установить единоличное командование оккупационной кампанией против Украины.
Впоследствии стало известно, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине. Вместо него назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что кадровые изменения у оккупантов свидетельствуют о необходимости сочетания системы управления и системы руководства войсками.