За последние 80 дней российские оккупанты добыли лишь незначительные успехи на Донбассе ценой десятков тысяч человеческих жертв.

Командующий захватнических войск Российской Федерации Валерий Герасимов проваливает оккупацию всего Донбасса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В частности, 11 января 2023 года российский начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине (так в России называют войну против Украины).

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В этой связи, полномочия Герасимова характеризовались попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем Донбассом. "После 80 дней становится все более очевидным, что этот план провалился", - говорится в сообщении.

"На нескольких направлениях фронта на Донбассе, российские силы добыли лишь незначительные успехи ценой десятков тысяч жертв, в значительной мере расточая их временное преимущество в личном составе, добытое благодаря осенней частичной "мобилизации", - сказано в сообщении.

"После десяти лет на посту начальника генерального штаба, существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет возможности того, насколько российское политическое руководство будет терпеть провалы", - заявляет разведка.

Изменения в российском генералитете

Как сообщал УНИАН, в январе британская разведка заявила, что Российская федерация отстранила от должности способного генерала Михаила Теплинского из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины. В частности, назначение начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск сводило ситуацию к тому, что Герасимов пытался установить единоличное командование оккупационной кампанией против Украины.

Впоследствии стало известно, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине. Вместо него назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что кадровые изменения у оккупантов свидетельствуют о необходимости сочетания системы управления и системы руководства войсками.

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