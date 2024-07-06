Питер Фуше приехал в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения.

В Киеве состоялась церемония прощания с известным волонтером, добровольцем и боевым медиком из Великобритании - Питером Фуше с псевдонимом "Hasta La Vista". Об этом сообщает "Радио Свобода".

В издании рассказали, что в марте 2022 года Фуше приехал в Украину и был волонтером, занимался эвакуацией гражданских из зоны боевых действий. Вместе с коллегами британец основал благотворительный фонд Project Konstantin (названный в честь одного из павших побратимов Фуше), который обеспечивает быструю эвакуацию воинов после получения ранений на фронте.

Уже в январе 2024 года Питер официально присоединился к рядам ВСУ как боевой медик.

На официальной странице благотворительного фонда 1 июля сообщили, что Питер Фуше погиб на фронте во время боевого задания.

"Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся. Его героизм не знал границ. Он принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов. Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были чрезвычайными, и его поступки навсегда останутся в наших сердцах", - написали в сообщении фонда.

Прощание с украинскими защитниками - последние новости

Как писал УНИАН, в апреле киевляне попрощались с известным военным и активистом Павлом Петриченко, который погиб на поле боя. На церемонию прощания пришли родные, побратимы, активисты, общественный деятель и волонтер Сергей Притула, военный и адвокат Маси Найем, ведущий Евгений Янович и известный блогер Сергей Стерненко.

"Мне кажется, что страна сейчас точно еще не до конца понимает, какую потерю понесла. Потому что в определенных общественных кругах о Павле знали очень хорошо благодаря его общественной деятельности. Благодаря его в хорошем смысле слова упрямству и неотступности своих принципов, которые он сам в себе исповедовал и пытался прививать другим", - отметил тогда Притула.

Также в Ривне провели в последний путь военного, который в день гибели должен был прийти в отпуск с передовой, чтобы жениться. По словам собрата воина, на его позицию прилетела авиабомба.

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