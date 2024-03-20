Военный погиб на донецком направлении - на его позицию прилетела авиабомба.

В Ривне 19 марта попрощались с 21-летним бойцом бригады "Азов" Олесем Самчуком, позывной "Каркаде", который погиб в Донецкой области.

Как говорится в сюжете ТСН, в этот день он должен был прийти в отпуск с передовой, чтобы жениться. Через две недели Олесю должно было исполниться 22 года.

В детстве он был творческим и активным. Постоянно находился на ривненских сценах - пел, играл на гитаре, занимался бальными танцами.

Его воспитывал отчим. Мама Олеся - незрячая поэтесса и активистка Виктория Самчук - умерла, когда мальчику было 14 лет. Тогда он увлекся фотографией и сделал свою первую выставку. Также у него была мечта - стать кинооператором. Он поступил в Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко, получать специальность теле- и кинооператора. Там и познакомился с Анной, но началось полномасштабное вторжение.

Защитив диплом бакалавра, Олесь пошел добровольцем в "Азов". В память о маме и ее стихах выбрал себе позывной "Каркаде".

"Это был любимый чай, они постоянно его пили, и она (мама Олеся - УНИАН) так назвала свой сборник", - рассказала невеста Олеся.

Парень погиб, выполняя задание на донецком направлении.

"На его позицию прилетела авиабомба", - рассказал побратим погибшего.

Гибель на фронте поэта Максима Кривцова - подробности

7 января 2024 года на фронте погиб украинский поэт и военнослужащий Максим Кривцов, который родился в Ривне.

Он еще в 2014 году пошел добровольцем защищать Украину, после этого работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. Вернулся на фронт после полномасштабного вторжения России.

В 2023 году издательство "Наш формат" выпустило книгу Кривцова "Стихи из бойницы". Культурная и правозащитная общественная организация украинский ПЕН признала ее одной из лучших украинских книг 2023 года в категории "Поэзия".

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