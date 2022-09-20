В районі Святогірська прикордонники за допомогою дрона виявили локацію, де загарбники влаштували центр управління, і передали координати цілі артилерії.

Під час активних боїв на території Донеччини аеророзвідники Держприкордонслужби допомогли вразити ворожий пункт управління - надали координати цілі артилерії та безпосередньо координували вогонь.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, в районі Святогірська прикордонники за допомогою дрона виявили локацію, де загарбники влаштували центр управління. Зокрема загарбники облаштували комплекс будівель у лісистій місцевості різноманітними антенними пристроями засобів звʼязку та радіоелектронної боротьби. Прикордонники надали координати цілі артилерії однієї з бригад десантно-штурмових військ та безпосередньо координували вогонь.

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"Влучними пострілами артилерія позбавила загарбників зв’язку та припинила роботу ворожих засобів РЕБ, оскільки одразу ж відбулося повноцінне відновлення роботи наших засобів зв’язку та радіоелектронного управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дало змогу дезорганізувати противника та покращити керованість українських військ.

Нагадаємо, за даними ДСНС, в Ізюмі значна територія замінована протипіхотними мінами.

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