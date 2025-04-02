Бывший командир говорит, что Украина очень далека от того, чтобы проиграть эту войну.

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорит, что сейчас не разочаровывается тем, что происходит вокруг переговоров о завершении войны, потому что никогда не видел оснований для перемирия. Об этом он сказал в эфире "Radio NV".

"Вот нет объективных оснований для какого-то перемирия. Мы не проиграли эту войну. Более того, мы очень далеки от того, чтобы ее проиграть. Мы достаточно еще далеки и от того, чтобы ее выиграть. Но скорее смотрим в эту сторону. Ну, а Россия... Тот единственный человек в России, который принимает решение, еще очень далек от того, чтобы это принять. Наоборот, россияне пока абсолютно убеждены, что особенно теперь, с поддержкой Трампа, они точно могут дожать до полной победы, до нашей капитуляции", - отметил Дикий.

По его словам, при настолько диаметрально отличной позиции сторон, когда ни в каком компромиссе ни одна сторона не заинтересована, перемирие невозможно.

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"Нам предлагают просто нашу капитуляцию. А для нашей капитуляции никаких реальных объективных оснований нет. А россияне наоборот. Для них, возможно, были бы спасительными компромиссы, но они абсолютно пока к ним не готовы, они требуют свою программу максимум. В этой ситуации какое перемирие? Воевать и воевать, чтобы об этом Трамп не думал", - прокомментировал военный эксперт.

Он также отметил, что не стоит думать о каких-то политических сигналах Трампу со стороны Путина после одной ночи без запущенных по Украине "шахедов".

"Ну, хотя бы неделю-две не будут лететь, тогда можно думать о каких-то политических сигналах. А так просто не смогли они один раз. Россияне в первую очередь войну воюют, а не сигналы посылают. Надо быть реалистами. Война еще очень надолго. Но закончиться она может совсем не так, как нам сейчас предлагают Путин и Трамп", - подчеркнул Дикий.

Мирные переговоры по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп начал процесс переговоров по миру в Украине. В рамках переговоров состоялся ряд встреч между делегациями США и Украины, США и РФ. Украинская сторона подтвердила необходимость завершения войны.

А впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован кремлевским правителем Путиным и считает, что тот тянет время.

Позже агентство Reuters написало, что в администрации президента Трампа считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев. Агентство ссылалось на знакомых с этими обсуждениями чиновников.

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