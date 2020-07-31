Президент ПА ОБСЕ призывает стороны на Донбассе немедленно прекратить нарушать перемирие

Церетели разочарован, что на Донбассе так быстро были нарушены оговоренные меры по поддержке режима прекращения огня.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призывает стороны на Донбассе немедленно прекратить нарушать новый согласованный режим прекращения огня.

Об этом говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

В частности, Церетели выразил глубокую обеспокоенность в связи с последними сообщениями о нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области. Он подчеркнул важность поддержания прекращения военных действий, призвал стороны соблюдать приказов о прекращении огня и выполнить обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях.

Президент ПА ОБСЕ считает, что согласование режима прекращения огня Трехсторонней контактной группой было существенным шагом на пути выполнения Минских соглашений. "Устойчивое политическое решение конфликта на востоке Украины должно основываться в первую очередь на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта, которые являются наиболее пораженными военными операциями, долгожданная тишина была сигналом надежды для прекращения их страданий в обозримом будущем", - сказал он.

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Так, выражая сожаление в связи с обострением ситуации на востоке Украины и нарушениями договоренностей о режиме прекращения огня, Церетели призвал стороны воздерживаться от провокационных действий и уважать международные обязательства.

"Я очень разочарован, что меры по поддержке режима прекращения огня были нарушены так быстро", - подчеркнул он.

По его убеждению, всеобъемлющее урегулирование может быть достигнуто только благодаря совместному доверию к договоренностям.

"Неуважение к обязательствам по режиму прекращения огня подвергает угрозе будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, которые звучат со стороны сторон конфликта, должны отвечать их действиям. Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушение режима прекращения огня и сохранять приверженность их обязательствам", - подчеркнул Церетели.

Также президент ПА ОБСЕ отметил, что конфликт может прекратить дипломатический диалог, который основывается на политической воле и ориентирован на достижение результата в выполнении Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

28 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы, 29 июля оккупанты совершили один обстрел из подствольного гранатомета недалеко от Новолуганского, а 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня около Орехово и недалеко от Новотошковского.

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