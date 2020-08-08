Перемирие на Донбассе: боевики совершили "провокационные" обстрелы

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ обстрелы не зафиксированы.

7 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано три факта нарушения режима "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

В частности, враждебные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумив, а с автоматической станкового гранатомета - вблизи Травневого. Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

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Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ обстрелы не зафиксированы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины и представители других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

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