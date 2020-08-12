Перемирие на Донбассе: штаб ООС сообщил о двух вражеских обстрелах за сутки

Потерь в рядах ВСУ нет, убеждают в командовании.

На Донбассе за прошедшие сутки было зафиксировано два обстрела со стороны российских наемников.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Огонь враг вел из подствольного гранатомета в районе Марьинки и из стрелкового оружия неподалеку Широкино. "Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Сегодня в районе ООС также не наблюдается тишина - зафиксирована одна вооруженная провокация врага. "Так, неподалеку от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали", - уточнили в штабе, добавляя, что на других участках фронта наблюдалась тишина.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В СНБО на днях заявили, что режим тишины на Донбассе сохраняется уже более двух недель.

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