Паски в этом году бойцам передавали с помощью квадрокоптера.

Война продолжается и не все военные смогут пойти в храм на Пасху, но делается все для того, чтобы у них был кулич. Об этом сказал заместитель командира аэромобильного батальона 79 ОДШ Таврической бригады Богдан Януш в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Новопавловском направлении крайних две недели враг ежедневно "совершает накаты" с помощью мотоциклетных мобильных групп - мотоциклы, баги, которые переделаны "из всяческих чудес советско- российского автопрома", а между этим противник просто "засыпает" линию боевого соприкосновения и все ближайшие населенные пункты КАБами, обстреливает из различных видов вооружения.

Януш отметил, что к военнослужащим, которые находятся на отдыхе в районах отвода, приезжает капеллан, но это не массовые собрания, чтобы не подставлять людей под вражеский удар.

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"Относительно тех военнослужащих, которые выполняют задачи, то на прошлую Пасху, лично с главными сержантами рот брали пасочки в рюкзачок и заходили на позиции, чтобы отдать бойцам. А в этом году сбрасывали уже пояса с квадрокоптера, потому что в небе очень много вражеских дронов, поэтому, чтобы не подставлять наших бойцов туда лишний раз шастать не целесообразно, делая турне с поясами", - отметил он.

Богдану 26 лет и он заместитель командира батальона, в котором большинство его подчиненных старше его по возрасту.

"Возрастной барьер играет роль только в начале при знакомстве. Из первой волны мобилизованных некоторые говорили: "Сынок, что ты будешь нам здесь рассказывать", - отметил он.

По его словам, позже, в ходе занятий на полигоне, во время управления боем, показываешь свои знания и у бойцов есть понимание, что ты не просто так занимаешь должность, и бойцы в два раза старше его готовы выполнять приказы. Януш рассказал, что командир должен вместе с военнослужащими выполнять задачи.

"Солдату важно видеть, что командиры о нем не забыли, они рядом. Он или с тобой выполняет задание или ты слышишь его голос в радиостанции как он управляет боем. Третьего не дано - нельзя закрыться у себя в подвале и оттуда управлять войной", - подчеркнул он.

Заместитель командира аэромобильного батальона 79 ОДШ Таврической бригады рассказал, что в его подчинении в среднем бойцы от 35 до 45 лет, хотя есть младшие и старшие по возрасту.

"Эту войну закончит работяга 45-50 лет в грязной форме, в берцах в болоте с автоматом - пехотинец", - сказал Януш.

При этом добавил, что этот боец не будет выглядеть как герой каких-то американских фильмов, он даже близко не похож на Рэмбо. "Это обычный среднестатистический дядя Николай из соседнего подъезда, которого мы до полномасштабки каждый день видели", - отметил Януш.

Военное положение и мобилизация

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

16 апреля ВР продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 6 августа.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что решение об отмене военного положения могут принять в случае установления мира.

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