Запись разговора опубликовала украинская военная разведка.

Российские войска на Бахмутском направлении фронта в Украине несут значительные потери и испытывают серьезные проблемы из-за дефицита оружия и боеприпасов.

Об этом свидетельствует новая аудиозапись перехваченного телефонного разговора оккупантов, которую опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Людей почти не осталось у нас… повыкосилось… Потери большие, много "300", много "200", люди рабочие, одни рабочие, с предприятий", - проговорился российский военнослужащий.

Также он рассказал об открытии уголовного дела на командира одной из бригад российских оккупационных войск.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 260 270 человек личного состава, а также 4390 танков, 8539 боевых бронированных машин, 5379 артиллерийских систем.

Авиация Сил обороны за 26 августа нанесла два удара по пунктам управления, десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

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